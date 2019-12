Intempéries : pourquoi l’aéroport d’Ajaccio a-t-il été inondé ?

Les pistes de l’aéroport d’Ajaccio sont inondées et ce n'est pas une première. Le 13 novembre 1980, les pistes de l'aérodrome de Campo dell'Oro étaient déjà touchées par une crue. Quarante ans plus tard, la Gravona et le Prunelli ont encore débordé. Ces cours d'eau se jettent habituellement dans la mer, dans la zone de l'aéroport. Alors, comment expliquer cette nouvelle crue ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.