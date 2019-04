Intempéries : le retour inattendu de la neige

Officiellement, le printemps devrait être là depuis deux semaines. Mais il a beaucoup neigé sur l'est du pays. Dans l'Isère, plusieurs milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité à cause des importantes chutes de neige. Elle a atteint 20 à 80 centimètres d'épaisseur dans les Vosges et les Alpes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.