Intempéries : situation critique dans le Sud-Est

Des quartiers entiers complètement inondés, les jardins, les maisons. Ici, nous sommes à côté d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Il est tombé l’équivalent de plus de deux mois de pluie en seulement quelques heures. L’eau a parfois fait de gros dégâts. La terrasse de cette habitation s’est effondrée. Plus au sud, à Marseille, c’est carrément cette maison qui s’est écroulée, directement chez le voisin, Gilles. L’éboulement a ravagé le rez-de-chaussée. Il est complètement sous le choc. Gilles emporte quelques affaires. Le risque d’effondrement est trop grand, il ne peut pas rester dans sa maison. La pluie est arrivée cette nuit dans les Bouches-du-Rhône. Les routes se sont transformées en torrent. Les rivières, elles, se sont transformées en coulée d’eau boueuse. À Marseille, l’Huveaune, un fleuve qui traverse la ville, a ainsi inondé plusieurs quartiers. Le département est passé, pour quelques heures et pour la première fois de son histoire, en vigilance rouge inondation. Les autorités ont décidé de fermer les écoles car de nouveaux orages menacent dans l’après-midi. Les parents ont récupéré leurs enfants en urgence. Ces pluies diluviennes ont progressé vers l’Est, en direction du Var, notamment au-dessus de Brignoles où l’orage est resté plusieurs heures. Plusieurs routes sont coupées et les autorités ont demandé aux habitants de rester chez eux. Les intempéries se sont ensuite déplacées vers l’Est et ont atteint les Alpes-Maritimes. Près de Cannes, c’est de la grêle qui tombe dans les jardins. Ce lundi soir, les orages ont quitté le continent. La vigilance inondation est levée sauf en Haute-Corse. Les pluies ont touchées le nord de l’île, autour d’Aléria notamment. Plusieurs routes sont endommagées et 20 000 foyers sont privés d’électricité. Dans ce département, les orages risquent de durer jusqu’à mardi après-midi.