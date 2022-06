Intempéries : une facture à plus d’un milliard d’euros en un mois

Avant même de ramasser ses tuiles. Le premier réflexe de Jacques, après l’orage, est de prévenir son assureur. Il doit déclarer le sinistre dans les cinq jours avec photos à l’appui : un toit endommagé et une fenêtre percée par les grêlons. Dans l’Allier, chez des hôteliers, il y a urgence. Les premiers clients de l’été arrivent dans quelques jours. Il est difficile de les accueillir avec une toiture qui fuit. Combien ces sinistrés vont-ils toucher ? Il est trop tôt pour le savoir. Pour se donner une idée, la facture des intempéries du début du mois vient de tomber. Entre le 2 et le 5 juin, les assurances ont versé 940 millions d’euros à 258 000 sinistrés, soit une moyenne de 3 640 euros par sinistre. Mais attention, l’assurance contre les intempéries n’est pas automatique. Pensez à vérifier vos contrats, le montant de la franchise, et si oui ou non, les frais de relogement sont pris en charge. T F1 | Reportage F. de Juvigny, E. Vinzent, V; David