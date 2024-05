Intempéries : une falaise s'effondre en Normandie

Un pan de falaise s'est écroulé, devant un touriste toujours surpris 24 heures après. Une scène devenue fréquente dans la commune de Veules-les-Roses (Seine-Maritime), comme l'explique le maire Yves Tasse. "Les éboulements, on a toujours eus. Tout ça, c'est lié à la pluie et aux tempêtes. Particulièrement, cette année, on a une pluviométrie qui est très forte. On a eu des tempêtes très importantes, bien évidemment, l'augmentation du niveau de la mer. Tous ces phénomènes ont fait qu'on a des falaises tout à fait fragiles". Depuis le début de l'année, une dizaine d'éboulements ont touché le secteur. Il n'y a qu'à regarder la falaise sur 600 mètres. Le premier s'est produit il y a quelques jours. Avant cela, un pan de falaise s'est effondré au mois de février. Et 400 mètres plus loin, l'éboulement de ce lundi vient compléter la série. Pour protéger les promeneurs, la maire de la commune voisine a pris une décision radicale. "Nous avons pris un arrêté municipal avec une interdiction formelle d'emprunter la dernière partie de l'escalier et de circuler sous et sur les falaises", explique Marie-Hélène Changarnier, maire (SE) de Sotteville-sur-Mer. De nouveaux éboulements sont à craindre dans les jours à venir. Des fissures de 10 centimètres de large sont visibles le long de la côte d'albâtre. TF1 | Reportage L. Barbier, A. Santos