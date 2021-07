Intempéries : violents orages de grêle dans les Vosges

Il n'y a pas eu de blessé parmi les 1 600 habitants de Plombières-les-Bains, mais ces derniers sont choqués. Certains disent même avoir vu de "rivières de grêlons", pendant une bonne vingtaine de minutes. Ils avouent d'ailleurs que c'est la première fois qu'il assiste à une telle scène. Une fleuriste de la commune explique à nos journalistes qu'elle n'a pas eu le temps de fermer les portes de son commerce. Jusqu'à un mètre de grêle s'est retrouvé dans son magasin. Et cela est arrivé en un rien de temps. Tout l'après-midi de ce mardi 29 juin a été consacré au nettoyage et au déblayage de la grêle, comme de la neige en plein hiver. Les habitants, avec leur pelle, formaient des tas qui étaient ensuite ramassés. Les orages de la matinée ont provoqué une centaine d'interventions des pompiers dans les Vosges avec un fort cumul de grêle ou de pluie. Ces forts orages à répétition inquiètent dans cette commune. Ils sont beaucoup plus présents que par le passé. De plus, de nouveaux orages sont annoncés en fin de semaine dans les Vosges, mais Plombières-les-Bains espère ne pas battre son record de hauteur de grêlons.