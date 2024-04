Intempéries : y a-t-il plus de vigilance qu'avant ?

Les vigilances météo rouge, orange, peuvent se déclencher plusieurs fois par semaine. Mais alors, sur quels critères sont-elles élaborées ? Avec des supercalculateurs, les prévisionnistes de Météo France évaluent les risques, zone par zone. Pour la neige, par exemple, il suffit d'à peine 2 cm à Paris pour lancer une alerte orange tandis qu'à Grenoble, il en faut au moins 10 cm. Pour déclencher une vigilance, les critères s'adaptent, même année après année, comme l'explique Benoît Thomé, directeur des missions institutionnelles - Météo France dans le JT de 20H de TF1. Canicule, vents violents, fortes pluies... Y a-t-il plus de vigilance météo qu'avant ? Non, car depuis dix ans, le nombre de journées alertes orange reste relativement stable. En revanche, les phénomène météo sont de plus en plus violents. Depuis 2013, le nombre de vigilance rouge a tendance à augmenter. Quelles sont les conséquences lorsqu'une vigilance est déclenchée ? Chaque préfecture reçoit l'alerte de Météo France et la transmet directement aux maires de toutes les communes concernées. L'objectif est d'être certain que tous les élus soient bien informés afin qu'ils mettent en place des dispositifs pour protéger la population. TF1 | Reportage B. Delaubert