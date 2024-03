Intercités : comment en finir avec les retards ?

En gare, vous ne gardez pas souvent un bon souvenir de votre voyage en Intercités. Deux lignes sont particulièrement vétustes : la ligne Paris-Clermont et la ligne Paris-Limoges-Toulouse. Elles représentent 1/3 de l'activité des Intercités. Les rames ont plus de 40 ans, les locomotives sont vieillissantes, résultat, les temps des trajets s'allongent. Pour faire un Paris-Limoges, il faut compter plus de trois heures quinze, en moyenne. Une demi-heure de plus que dans les années 2000. Et c'est sans compter les pannes ou les alertes à la bombe. Pour gérer les imprévus, il y a un centre de contrôle en plein cœur de Paris. Exceptionnellement, nos équipes ont pu le visiter. Ce jour-là, un colis suspect est signalé, une course contre la montre s'engage. Le trafic est perturbé, il faut suivre la situation en temps réel. Des alertes comme celle-ci, il y en a dix à 20 par jour, pour 80 trajets. Améliorer la ponctualité, cela passe aussi par des investissements de l'État. Une somme de 800 millions d'euros sera investie d'ici 2026, pour 28 nouveaux trains. Depuis cinq ans, trois milliards et demi d'euros sont investis, pour rénover les lignes vers Toulouse et Clermont-Ferrand. TF1 | Reportage V. Topenot, R. Sygula, I. Zabala