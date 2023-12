Intercités : des lignes délaissées

La locomotive, mais aussi les voitures passagers datent d'il y a 43 ans. Elles ont quand même été rénovées depuis, à l'intérieur. Si vous n'avez jamais pris le Paris - Limoges - Toulouse, vous avez peut-être envie de croire au charme de l'ancien. Mais les voyageurs habitués, eux, vivent dans la crainte du haut-parleur. D'ailleurs, au bout de 18 kilomètres seulement, il y a une première surprise, premier arrêt à cause de perturbations. Il y a dix ans, ce train pouvait relier Paris à Limoges en trois heures. Désormais, c'est plutôt trois heures et vingt minutes, en moyenne et en théorie. La preuve, après 30 minutes de trajet, il y a un deuxième arrêt imprévu et autant de retard en plus. Et puisque jamais deux sans trois, après 80 kilomètres, il y a une dernière surprise, un troisième arrêt. Avant, les trains roulaient bien plus vite sur l'intégralité des 700 kilomètres jusqu'à Toulouse. Aujourd'hui, c'est écrit rouge sur blanc, 160 kilomètres par heure max et, en moyenne, c'est plutôt 120 kilomètres par heure. Les conducteurs sont forcés de ralentir. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Gallaccio, I. Zabala, L. Renault