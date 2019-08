Interdiction de fumer : après les plages et les parcs, bientôt les terrasses ?

Trente milliards de mégots sont jetés chaque année dans la nature dans l'Hexagone, notamment au bord de la mer. De plus en plus de plages sont d'ailleurs interdites aux fumeurs, un mouvement qui est soutenu par la population. Trois Français sur quatre veulent même aller plus loin sur l'interdiction de la cigarette dans les lieux publics. Nos journalistes sont allés à Royan, en Charente-Maritime, pour voir ce qu'en pensent les habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.