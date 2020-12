Interdiction des nitrites : faudra-t-il oublier le jambon rose ?

Au rayon jambon de votre supermarché, vous avez désormais un choix à faire. Le rose, et la version grise, c'est-à-dire sans nitrite, un conservateur qui colorait jusqu'à présent le jambon. "Le jambon, quand il est trop rose comme ça, ce n'est pas naturel", précise un amateur. Il faut donc bien lire les étiquettes. Les nitrites restent controversés car ils seraient cancérigènes. Entre le jambon rose et le jambon gris, il y a deux différences. La durée de conservation du second est raccourcie de moitié. Et il coute plus cher, trois euros de plus le kilo par rapport au premier. "Je suis prête à les acheter même à 25% plus cher, parce que c'est à peu près la même marge que pour les produits bio. Et c'est très bien", souligne une cliente. Son gout est le même. Les industriels ont massivement investi ces dernières années pour modifier la recette sans perturber les clients. Mais pour les représentants de la filière, ce ne sera pas possible pour toute la charcuterie, le saucisson par exemple. "C'est extrêmement important d'utiliser des nitrates, qui sont les précurseurs des nitrites pendant le procès de séchage. Il n'aura plus du tout le même gout, et ni la même apparence...", explique Bernard Vallat, président de la Fédération française des industriels charcutiers traiteurs (FICT). Une étude est en cours pour déterminer l'impact exact des nitrites sur la santé. Si le Parlement votait l'interdiction de ces additives dans la charcuterie, les consommateurs n'en retrouveraient plus dans leur jambon dès 2025.