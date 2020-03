Interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes : le point sur ce qui est touché ou pas

Salons reportés, spectacles annulés en cascade, ... Le gouvernement a pris hier cette décision sanitaire pour freiner la propagation du coronavirus. Mais certains secteurs, jugés vitaux, échappent toutefois à la règle. Les grandes entreprises restent ouvertes, tout comme les centres commerciaux. Les manifestations restent autorisées et les examens se tiennent normalement. Aucune restriction non plus dans les transports. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.