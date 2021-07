Interdiction des voitures thermiques : l’Europe accélère

Au moment d'acheter sa nouvelle voiture, la motorisation n'est pas encore un critère prioritaire aux yeux de tous les conducteurs. Cependant, ils devraient se pencher sur ce point plus tôt que prévu, dès 2035, date à laquelle l'Europe souhaite interdire la vente de véhicules neufs thermiques. Faut-il alors se diriger vers les modèles électriques ou hybrides ? Nous avons posé la question à une directrice d'un distributeur automobile. "2035, on a l'impression que c'est demain. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le temps moyen de revente d'un véhicule, c'est cinq ans. Donc les gens qui vont acheter leur véhicule en 2021, ils vont plutôt le revendre en 2026", répond Lou Schmitt. La voiture essence ou diesel sera donc encore rentable, mais cela ne veut pas dire qu'il faut absolument acheter thermique. Tout dépend de l'usage que vous avez de votre voiture au quotidien. "Si vous cherchez une voiture pour partir en vacances avec votre famille, vous allez traverser la France. Donc on va plutôt vous conseiller une voiture thermique. À l'inverse, pour aller faire vos courses, des petits trajets chez vous, l'électrique ou l'hybride sont vraiment des voitures qu'on va vous recommander", explique la jeune femme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.