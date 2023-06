Intéressement : quels gains pour les salariés des petites entreprises ?

Pour récompenser ses 17 salariés, cette jeune marque de compléments alimentaires leur verse des primes depuis deux ans. Un bonus entre 800 et 3 000 euros par personne, selon leur performance. Un geste qui permet à sa fondatrice de recruter plus facilement et de fidéliser ses équipes. Partager les bénéfices avec ses employés, la mesure pourrait devenir obligatoire pour toutes les entreprises de onze à 49 salariés. Le versement pourra prendre trois formes : participation, intéressement ou prime de partage de la valeur. Prenons l’exemple d’une employée d’une PME de 30 personnes. Elle gagne 1 750 euros net par mois, sa participation annuelle s'élèverait à 1 386 euros en moyenne. Autre cas, pour un salaire plus élevé, 2 200 euros net par mois, dans une entreprise plus grande, la prime de partage de la valeur serait de 567 euros en moyenne. La seule condition à cette obligation est que l’entreprise dégage des bénéfices trois ans de suite. Pour le moment, ce n’est pas le cas chez un confiseur. À cause de la crise du Covid et du coût des matières premières, il ne peut plus verser de prime comme il le faisait avant. Si le texte de loi est adopté, il entrera en vigueur dès l’automne prochain. TF1 | Reportage E. Payró, M. Alibert, F. Couturon