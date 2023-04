Intérim à l'hôpital : comment éviter les dérives ?

Comme dans tous les hôpitaux, le directeur du centre hospitalier de Flers (Orne), David Trouchaud, travaille sans relâche pour remplir son planning de médecin. À partir de ce lundi 3 avril, il a interdiction de payer les médecins intérimaires au-delà de 1 390 euros brut, pour une garde de 24 heures. Grâce aux heures supplémentaires de ses médecins titulaires, aucun service de son hôpital ne va fermer. Ailleurs, des blocs opératoires, des maternités et des urgences pourraient connaître des tensions sans ses intérimaires, passés de 6 000 à 10 000 en dix ans. À l'hôpital d'Ajaccio (Corse-du-Sud), ils représentent 50% des urgentistes. Mais le directeur n'est pas trop inquiet, il a toujours refusé de payer des sommes exorbitantes. Le pari du gouvernement, c'est que des intérimaires signent des contrats dans les hôpitaux. Pour faire revenir leurs collègues, certains médecins trouveraient normal qu'une partie du coût de l'intérim, 1.5 milliard d'euros par an, soit réaffectée pour mieux payer les médecins restés à l'hôpital. TF1 | Reportage C. Bayle, P. Roubaud, J.P. Feret