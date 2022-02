Internet : des aides pour avoir enfin du haut débit !

Entre les hameaux de Saint-Dolay, 2 500 habitants, le très haut débit arrive au fur et à mesure. Patrice s'est équipé d'un boîtier 4G après avoir été coupé d'Internet pendant une semaine. Il le loue 10 euros par mois en plus de sa box Internet. Un surcoût indemnisé jusqu'à 600 euros selon les revenus. "Je sais que là au moins, j'ai aucune rupture. C'est un coût supplémentaire. Si l'aide permet d'assumer ces coûts en attendant que tout le monde soit en fibre, eh ben, pourquoi pas, avec plaisir". Une aide sur laquelle va bientôt se pencher Hervé. Cet électricien et chef d'entreprise vit à Château Fromage. Une commune située à 10 minutes du centre-ville de la Roche-sur-Yon. Sa connexion internet est aujourd'hui catastrophique. "Me lever à 5H me permet d'envoyer des mails qui doivent être envoyés rapidement". La solution d'indemnisation du gouvernement est pour lui insuffisante. "Nous, on est professionnels. Ce n'est pas avec ça qu'on va gagner des marchés et être performant dans notre métier". Le village de Château Fromage n'est pas relié au très haut débit. Car les opérateurs Internet privilégient d'abord les zones les plus denses dans les villes. "Orange a déployé aujourd'hui ce qui était rentable et facile à déployer. Et là, les 30% restant, ça touche des petites villes", explique Nathalie Gosselin, adjointe au numérique de la ville de la Roche-sur-Yon. Ces habitants devraient obtenir une meilleure connexion internet d'ici 2023. Une date constamment repoussée depuis deux ans. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec