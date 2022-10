Internet : des câbles sous-marins sous haute surveillance

La vidéo en tête de cet article montre à quoi ressemblent les câbles sous-marins qui transportent vos données sur Internet. Concrètement, il s'agit de fibre optique à très haut débit enfermé dans une triple protection de cuivre, d'acier et de bitume. Ils sont présents dans toutes les mers et tous les océans. Un réseau de plus d'un million de kilomètres exposés au risque de sabotage. Près des côtes, ces câbles sont enterrés et donc protégés. Mais en haute mer, les choses sont différentes. Un navire malveillant peut très bien envoyer un robot jusqu'à 6 000 mètres de profondeur pour les détruire. Il y a une autre façon plus discrète d'opérer comme l'explique Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE). "Les Russes, comme les Américains, ont des sous-marins nucléaires d'attaque qui disposent de petits sous-marins, des bathyscaphes, qui peuvent être déployés sur le fonds marin. Soit vous coupez, en même temps, il s'agit de câbles protégés, soit vous mettez une charge à proximité", dit-il. Plusieurs navires russes sont capables d'effectuer une telle opération. L'un d'eux a été déjà repéré dans l'Atlantique l'année dernière près des câbles qui arrivent en Grande-Bretagne. Il n'est pas difficile de trouver l'emplacement de ces câbles. Les données sont publiques afin d'éviter que des navires marchands ne les arrachent. Le reportage en tête de cet article montre d'ailleurs les points d'arrivée d'une trentaine d'entre eux en France. Afin de les protéger, la marine française dispose de radar embarqué sur ses avions et ses navires. Mais nos moyens, pour sonder les fonds des océans sont limités. "Aujourd'hui, nos robots sous-marins vont effectivement rester à 1 000 mètres ou 2 000 mètres de profondeur. Là, on ambitionne d'aller vraiment plus loin, plus profond pour pouvoir surveiller ce qui aujourd'hui nous échappe complètement", indique Daphné Benoît, correspondante défense de l'Agence France-Presse (AFP). Pour cela, il faudra attendre 2030, la date prévue de la mise en service de six drones et robots militaires capable d'opérer à 6 000 mètres de profondeur. TF1 | Reportage B. Christal, J. Bervillé