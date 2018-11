Internet : comment les entreprises sont-elles rackettées ?

Nous savions qu'en 2016 l'élection présidentielle américaine avait été marquée par l'intrusion de pirates informatiques. Les entreprises sont aussi victimes de ces cyberattaques. C'est le cas de 80 % des entreprises tricolores. Saint-Gobain, un fleuron de notre industrie, en a d'ailleurs fait les frais. Alors comment procèdent ces criminels qui se font appeler les "hackers" ? Et comment se protéger de leurs méfaits ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.