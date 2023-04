Internet : gare aux fausses pubs

Sur Internet, elles apparaissent tout en haut des résultats de vos recherches. Des annonces sponsorisées, qui promettent des placements financiers, très alléchants. En exemple en image, un livret d'épargne avec près de 6% de rendement. C'est bien au-delà des 3% d'un livret A. En deux cliques, nous sommes inscrits et très vite rappelés par un soi-disant conseiller. Il nous met d'emblée en confiance. Et bien sûr, le conseiller nous pousse à aller vite en accélérant la démarche. Certains de ses commerciaux vous invitent ensuite à signer un contrat en ligne, puis à verser vos économies. Voilà comment Joëlle a tout perdu, cette retraitée s'est laissée séduire par un placement très rémunérateur et un conseiller très persuasif. Elle a versé 5 000 euros, puis le même montant encore et d’autres versements plus conséquents. Au total, 60 000 euros volatilisés, elle a porté plainte. Un conseil, méfiez-vous des livrets d'épargne trop avantageux et en cas de doute, sollicitez l'avis de votre banque. TF1 | Reportage A. Cazabonne, V. Dépret, F. Couturon