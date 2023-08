Internet pour les enfants : faut-il bloquer l'accès ?

C'est presque une addiction pour certains. Un smartphone toujours entre les mains de nos enfants à tel point qu'il devient le cauchemar des vacances pour de nombreux parents. Pour éloigner les enfants des écrans, la Chine réfléchit à une solution radicale, couper Internet de 22H à 06H du matin pour les enfants. L'Hexagone compte aussi son lot d'accros au téléphone. Plus de 50 % des enfants de cinq ans et demi utilisent un smartphone régulièrement. Alors, couper Internet est-il une bonne ou mauvaise idée ? Les avis sont partagés entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Dans notre pays, il est impossible d'appliquer une telle mesure. La loi ne le permet pas. Mais il existe bien quelques solutions pour désintoxiquer les petits des écrans, comme l'explique Justine Atlan, directrice générale de l'Association de protection de l'Enfance sur Internet "E-Enfance", dans le JT de 20H de TF1. Julie, elle, fait le maximum pour contrôler ce que consulte chaque jour sa fille sur les écrans. Pour cela, elle a installé un contrôle parental sur son smartphone. En 2024, en France, tous les smartphones devraient proposer d'activer dès l'achat un contrôle parental intégré à l'appareil. TF1 | Reportage J. Maviert, H. Villatte, F. Petit