Internet : pourquoi vos données personnelles sont-elles si précieuses ?

Votre destination de voyage préférée, la marque de votre scooter, de votre réfrigérateur, de vos chaussures, ... vous ne le savez peut-être pas, mais toutes ces informations très personnelles valent de l'or. On les appelle communément les data et elles sont souvent revendues sans que vous le sachiez. Alors, que deviennent-elles ? Pourquoi sont-elles si précieuses ? Que valent-elles vraiment ?