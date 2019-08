Internet : une agression en direct stoppée grâce aux gendarmes du Net

Un homme, auteur de violences, a été retrouvé grâce à Internet. Ivre, l'individu s'était filmé en train de passer quelqu'un à tabac, puis a diffusé les vidéos sur Facebook. Alertés par la plateforme Pharos, les gendarmes ont pu rapidement l'interpeller. Il est condamné à cinq ans de prison, dont un an avec sursis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.