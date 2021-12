Interpol : des avis de recherche controversés

Hubert Goutay, un Français de 65 ans, est le patron d'une société de négoces internationales. Depuis trois mois, il est emprisonné au Maroc à cause d'une nébuleuse affaire suite à la saisie de cocaïne dans un cargo au Bénin. Le pouvoir en place avait réclamé auprès d'Interpol une notice rouge à son encontre. Ce père de famille lui crie son innocence. Les notices rouges, objet de nombreux fantasmes, ne sont pas des mandats d'arrêt mais une sorte de sonnette d'alarme. À la demande de l'un des 195 pays membres, Interpol peut émettre une notice rouge souvent contre un fugitif. Le document est parfois très succinct mais peut conduire à une arrestation et à une extradition. Mais cette toute-puissance d'Interpol est dénoncée à haute voix par plusieurs avocats. Des associations de défense des droits de l'homme s'inquiètent aussi de voir des régimes totalitaires exigés une notice rouge dans le seul but d'arrêter des opposants politiques ou religieux. L'organisation de police internationale émet actuellement 69 000 fiches. Certains pays, comme la Russie, en réclament beaucoup. Les fugitifs russes sont souvent présentés de façon lapidaire par Moscou comme des terroristes. Interpol réfute toute connivence avec des dictatures. Son secrétaire général rappelle d'ailleurs que des investigations sont bel et bien menées et qu'une notice rouge peut être refusée. Pour l'institution, les notices rouges sont donc parfois une source de friction diplomatique. L'organisation rappelle qu'elle permette tout de même d'arrêter chaque année des milliers de criminels à travers le globe. T F1 | Reportage G. Brenier P. Veron. C. Marchina