Interview choc de Meghan et Harry : la reine se dit "attristée"

La couronne britannique est encore sous le choc après la diffusion de l'interview de Meghan Markel et du prince Harry. Dans ces confidences faites à Oprah Winfrey, le couple accuse la famille royale de racisme. Fait exceptionnel, la reine Elizabeth a publié ce mardi soir un communiqué. La souveraine s'est dit "attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan", précisant que le couple et leur fils "seront toujours des membres de la famille très aimés", précise-t-elle. "Les questions soulevées, en particulier celle liée au racisme, sont préoccupantes. Elles seront prises très au sérieux et traitées par la famille en privé", a fait savoir Elizabeth II. Visiblement, la reine ne veut plus à laver le linge sale en public. Une position qui sera difficile à tenir, selon notre journaliste Élise Stern qui était en direct de Londres. "Ici, beaucoup veulent en savoir plus sur ces accusations de racisme graves qui vise la monarchie", rapporte-t-elle.