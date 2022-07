Interview du 14 juillet : les priorités d'Emmanuel Macron

Dès les premières minutes de son interview, Emmanuel Macron lance un avertissement : "l'été, le début de l'automne seront sans doute très durs". À cause du conflit en Ukraine et des tensions sur l'approvisionnement en gaz, nous allons devoir consommer moins d'énergie. Le chef de l'État annonce un plan de sobriété. Objectif affiché d'ici 2024 : moins 10%de consommation d'électricité. Les administrations et les entreprises devront donner l'exemple. Mais, le président de la République en appelle à la responsabilité de tous. Toujours à propos de l'énergie, Emmanuel Macron confirme qu'il n'y aura plus de bouclier tarifaire au-delà de 2022. Mais pour rassurer les ménages les plus modestes, il promet des aides plus ciblées. Concernant les retraites, le président n'est plus aussi affirmatif sur l'âge de départ à 65 ans. Mais, il reste ferme sur la nécessité d'une réforme. Il souhaite qu'elle entre en vigueur dès l'été 2023. Enfin, sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, il n'exclut pas, sur certains dossiers, le recours au référendum afin d'éviter les blocages. TF1 | Reportage H. Bonnet, M. Karmann, N. Laurent