Intoxication à Bordeaux : un mort et huit personnes hospitalisées

L'établissement est resté fermé ce mercredi. Dix personnes ont été contaminées la semaine dernière dans le bar à vin Tchin Tchin Wine Bar. En cause, des conserves de sardines faites maison qui auraient été mal stérilisées. Une jeune femme de 32 ans est décédée. De nationalité grecque, elle passait le week-end à Bordeaux avec son mari pour fêter son anniversaire. Sur les réseaux sociaux, l'établissement met en avant ses bocaux : "stériliser avec précision". À nos confrères du journal Sud Ouest, le restaurateur se dit dévasté. "Je reconnais que j'avais un lot de sardines stérilisées et qu'à l'ouverture, j'ai dû en jeter certaines qui avaient une forte odeur. D'autres paraissaient saines et ont été servies aux clients", raconte-t-il. Nous avons pu contacter une vacancière passée par ce bar samedi dernier. Son ami a été hospitalisé après avoir pris quelques bouchées de ces sardines. De nouveaux cas peuvent se manifester d'ici ce week-end, car l'incubation s'étend sur plusieurs jours. Si vous avez fréquenté l'établissement du 4 au 11 septembre, contactez un médecin le plus rapidement possible ! TF1 | Reportage A. Vieira, R. Dybiec, E. Boishult