Intoxication : appel international pour retrouver d'autres victimes

À Bordeaux, tout le monde s'active après le décès d'une femme de 32 ans. Dans un laboratoire à Paris, c'est bien une marinade de sardines qui est analysée : des graines de moutarde, de la coriandre et des oignons, pour déterminer l'origine de l'intoxication Une autre urgence est de localiser tous les clients, car s'ils sont contaminés, il faut leur administrer un sérum au plus vite. Quinze personnes sont déjà malades. Il est difficile pour l'instant de retrouver ceux qui ont payé en liquide. Les victimes sont principalement des touristes en vacances pour la Coupe du Monde de rugby. Santé publique France a donc diffusé un message d'alerte aux hôpitaux américains, canadiens, espagnols, allemands, anglais et irlandais. À ce jour, aucune plainte n'a été déposée, mais le parquet de Bordeaux peut ouvrir une enquête." Les peines encourues vont d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende", souligne Maître Anna Caresche, avocate pénaliste au Barreau de Paris. Les gérants pourraient également être définitivement interdits de rouvrir un restaurant. TF1 | Reportage M. Bajac, E. Braem, C. Arfel