Intoxications d'enfants dans la Marne : encore de nouveaux cas

Avec ses capteurs d'air, la commune espère enfin percer le mystère. Ce jeudi 20 juin matin, neuf enfants ont de nouveau été intoxiqués à Fère-Champenoise. Ces cas sont des nouvelles intoxications concernant cette fois des élèves de cinq à six ans. Avant, les malaises avaient tous eu lieu dans le même périmètre, mais là, une nouvelle zone a été touchée autour de la maison des Associations. Comme il y a trois semaines, les enfants et trois accompagnateurs souffrent de nausées et de démangeaisons. Deux écoles ont été fermées. Les tests de l'air se sont multipliés, mais il n'y a aucune explication pour l'instant. "Nous les parents, on s'inquiète aussi. Il vaut mieux que ça s'arrête parce cela fait quand même un moment", réagit un parent d'élève. Un temps suspectés, le monoxyde de carbone et l'acétylène ont été mis hors de cause. Aujourd'hui, chacun, comme le maire, y va de sa théorie. Ce soir, les enfants de Fère-Champenoise sont sortis de l'hôpital. Certains adultes, intoxiqués il y a trois semaines, ressentent toujours une fatigue inhabituelle. TF1 | Reportage G. Gruber, M. Doux