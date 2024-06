Intoxication dans la Marne : le mystère demeure

Lola, huit ans, fait partie des cinq élèves qui ont de nouveau ressenti des nausées. La première fois, c’était il y a quinze jours, puis à nouveau, il y a deux jours. La petite fille a été hospitalisée deux fois, sans trouver la cause de ses malaises. La mère de Lola a longtemps hésité avant de la scolariser à nouveau dans le collège de la commune. Quarante autres élèves et trois employés de l’école ont été touchés. Au total, il y a eu trois épisodes d’intoxication. Tous les symptômes apparaissent sur le chemin entre l’école et la cantine, 800 mètres à peine, mais le mystère reste entier. L’établissement est fermé depuis lundi. Chaque bouche d’égout a été sondée. La piste du monoxyde de carbone est écartée. Il n’y a pas eu d’intoxication alimentaire ou de contamination de l’eau non plus. La réponse viendra peut-être d’une machine qui analyse la qualité de l’air à l'extérieur et à l’intérieur de l’école. TF1 | Reportage M. Bajac, L. Cloix, S. Iorgolescu