Intoxications dans la Marne : cinq nouveaux cas détectés

S’agit-il de séquelle ou d’une nouvelle contamination ? À nouveau, cinq élèves, déjà malades il y a quinze jours, ont eu des nausées et des maux de tête. La première fois, les symptômes étaient apparus sur le trajet entre la cantine de la maternelle et l’école primaire. Désormais, les enfants sont répartis dans d’autres établissements dans un autre secteur de la commune. Alors, d’où viennent ces maux ? Ce sont les mêmes scénarios depuis deux semaines, et il n’y a toujours pas de réponses. Selon les premières analyses, il n’y a pas d’intoxication alimentaire ni de contamination par les fontaines à eau. Il n’y a aussi rien de suspect avec les activités industrielles ou agricoles voisines. À chaque bouche d’égout, des tests de gaz, de monoxyde de carbone ont été faits, mais il n’y a rien. Des spécialistes se penchent depuis trois jours sur la qualité de l’air grâce à des capteurs dans les salles de classe et aux abords de l’école. TF1 | Reportage F. De Juvigny, S. Py