Intrusion dans les élevages : la colère des agriculteurs

Depuis plusieurs mois, de plus en plus d'éleveurs subissent des attaques et des intrusions dans leurs exploitations. Déjà sous pression économique, ils demandent un renforcement de la surveillance et surtout des sanctions pour lutter contre ces phénomènes. Deux d'entre eux se sont confiés à nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.