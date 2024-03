Intrusion et menaces : l'émotion toujours vive au collège à Chenôve

Au moment de retrouver le collège ce lundi matin, les événements du vendredi 15 mars dernier sont encore dans toutes les têtes. Une cellule psychologique est ouverte pour répondre aux nombreuses questions des élèves et des professeurs. Certains d'entre eux étaient présents lors de l'agression. La rentrée est décalée de deux heures. Et avant la reprise des cours, un temps d'échange est mené par les enseignants dans chaque classe. Il n'y a pas eu de blessé grâce au courage de la proviseure menacée. Elle s'est enfuie et a eu le bon réflexe pour protéger les élèves. Rapidement interpellé, le suspect âgé de quinze ans a été mis en examen puis placé en détention provisoire, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Ce matin, la ministre de l'Éducation nationale s'est rendue sur place et a donné des nouvelles sur la principale agressée. L'alarme anti-intrusion a permis, dans ce cas, d'éviter un drame et pourtant elle n'est pas toujours présente. Selon une étude menée en 2023, 60% des établissements scolaires interrogés n'en sont pas équipés. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin, A. Blettery