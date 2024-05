Inutile ou indispensable : le petit électroménager fait fureur

Pour toutes ses missions du quotidien, Ludivine Boudour, passionnée d'électroménagers, a le bon appareil. Cela vous semble excessif, mais pas pour elle. Passionnée d'électroménagers, elle achète en moyenne un appareil tous les trois mois. Pour elle, tous ces objets sont devenus indispensables. Les Français raffolent de plus en plus de ces petits appareils électroménagers. Ils en possèdent 23 en moyenne. Sur les réseaux sociaux, certains font même la promotion d'objets surprenants. Le succès de ces petits appareils se confirme dans les rayons de l'enseigne Darty. Laurent Darrieutort, responsable petit électroménagers chez Darty, nous le rassure. Le produit star toutes catégories confondus, c'est l'Air Fryer. Elle a été vendue à plus d'un million d'exemplaires partout en France en 2023. Pour continuer à vendre, les industriels sont toujours à la recherche de la dernière innovation. Dans un appartement-témoin, le groupe SEB filme des consommateurs pour comprendre leurs problèmes. Une fois enregistrées, les images sont étudiées par des anthropologues qui préconisent ensuite des améliorations. Elle lui permet de renouveler chaque année 30% de son catalogue. TF1 | Reportage C. de Kervenoaël, L. Joussemet