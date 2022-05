Invasion de fourmis : les habitants de Saumur désemparés

Elles mesurent moins de 3 mm, mais leur prolifération est redoutable. Dans un quartier de Saumur, depuis cinq ans, des petites fourmis noires deviennent le cauchemar des habitants. "Moi, je suis devenue phobique. C'est le film des oiseaux mais avec des fourmis", confie Sylvie Leroy. Michèle Pineau utilise trois bombes d'insecticide par semaine, sans parvenir à enrayer l'invasion. "Quand on les écrase, ça a une odeur de rance, c'est vraiment désagréable. C'est le mystère, mais on voudrait bien s'en débarrasser en attendant", fait-elle savoir. Un mystère car la Tapinoma magnum est native des régions méditerranéennes. Comment a-t-elle gagné le Val de Loire ? C'est l'une des questions étudiées par des chercheurs à Tours. Ces derniers analysent leur comportement, la manière dont elles se répandent sur le territoire. "Probablement, elle est venue avec l'activité humaine", selon Jean-Luc Mercier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely