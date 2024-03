Invasion : les ratons laveurs s'invitent à la maison

Au printemps, Marie-Odile Brabant, habitante de Saint-Imoges, a son petit péché mignon, profiter des fruits de son jardin, surtout les groseilles, sauf qu'un jour, plus rien. Toutes les baies ont disparu. En réalité, ses poules, ses canards n'y sont pour rien. Le voleur présumé est un raton laveur. Dans la commune, ils font des ravages et vont même jusqu'à s'introduire, la nuit, dans les maisons à la recherche de nourritures. À Saint-Imoges, dans la Marne, les ratons laveurs volent les fruits des jardins, les croquettes des animaux de compagnie et vont même parfois jusqu'à retourner les poubelles. Leur présence croissante préoccupe les habitants. La maire, Caroline Benoit, a même fait distribuer un avis dans les boîtes aux lettres. Depuis, les habitants sont vigilants. Ils accrochent leurs poubelles en hauteur ou les ferment hermétiquement pour dissuader tout pillage. Aujourd'hui, on estime la population de ratons laveurs à plusieurs dizaines de milliers d'individus. Principalement présents dans l'est de la France, ils se multiplient aussi en Auvergne ou encore en Gironde. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage N. Robertson, J.F. Drouillet