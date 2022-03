Invasion russe : contrôler toute l’Ukraine, l’objectif de Moscou

L'armée russe a passé cette journée de jeudi à pilonner la ville de Tchernihiv au nord de l'Ukraine. Un peu plus loin dans un autre quartier, des bombardements de l'aviation russe ont détruit des immeubles et deux écoles, faisant 33 morts, des civils uniquement selon les autorités ukrainiennes. Les secours sont débordés. L'armée russe a intensifié ses frappes autour de Kiev, la capitale. À Irpin et Borozenka, des quartiers ont été dévastés par les bombes, au nord mais aussi au sud de l'Ukraine où les soldats russes continuent leur progression. La ville de Kherson est tombée aux mains des Russes. Et Odessa est désormais menacée. Quant à la ville de Kharkiv à l'est, elle continue de résister malgré les bombardements à répétition. Lors de l'échange téléphonique de Vladimir Poutine avec Emmanuel Macron ce jeudi, le président russe ne compte pas s'arrêter là. La discussion ressemble à un bras de fer. Un peu plus tard dans la journée, le maître du Kremlin a pris la parole. "L'opération spéciale militaire se déroule conformément au plan", a-t-il notamment affirmé. Les discussions entre la Russie et l'Ukraine ne sont pas pour autant rompues. Les deux camps se sont mis d'accord sur le principe de couloirs humanitaires. Mais ce jeudi soir, un nouveau front s'est ouvert dans le centre de l'Ukraine, près de la plus grande centrale nucléaire du pays. Des explosions et des barricades sont dressées par les habitants pour empêcher les soldats russes d'entrer dans la ville. TF1 | Reportage A. Etcheverry