Invasion russe en Ukraine : des sportifs se mobilisent pour leur pays

Aux JO de Beijing, à peine arrivés, les sportifs russes ont été évincés pour des raisons de sécurité. "Nous sommes désolés que vous soyez concernés par les décisions que vos gouvernements ont prises la semaine dernière. Vous êtes victimes de leur action", , explique le comité. Le climat entre les athlètes du village olympique devenait très tendu. C'est une victoire pour les sportifs ukrainiens, en guerre depuis une semaine. Sergiy Stakhovsky, joueur de tennis, a rejoint la résistance territoriale. "C'était une décision très difficile à prendre. J'ai dû laisser mes trois enfants derrière moi pour venir ici. C'est très dur", confie-t-il dans un message envoyé depuis Kiev. Sergiy Stakhovsky n'a aucune expérience militaire, mais il s'est dit inspiré par le président Zelensky et le maire de Kiev Vitali Klitschko. Ce dernier est un ancien champion du monde de boxe, aujourd'hui engagé dans le plus dur combat de sa vie. Sur tous les terrains, les athlètes ukrainiens s'engagent comme ils le peuvent. Star mondiale, l'ancien ballon d'or et sélectionneur Andriy Shevchenko exhorte le public à soutenir son pays à Milan mardi. Le même jour au Mexique, la championne de tennis Elina Svitolina, menace de quitter le tournoi si les organisateurs ne retirent pas le drapeau russe accolé au nom de son adversaire. "J'ai aussi décidé que tous mes gains du tournoi seront reversés à l'armée ukrainienne et à l'aide humanitaire", dit-elle. Plusieurs sportifs ont déjà perdu la vie au front. Il s'agit des footballeurs Dmitry Martynenko, Vitaliy Sapilo et du biathlète Yevhen Malyshev qui n'avait que 19 ans. TF1 | Reportage M. Brossard, S. Vignon