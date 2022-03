Invasion russe en Ukraine : en Pologne, le quotidien des familles réfugiées à la frontière

Cette abbaye à l’Est de la Pologne s’est transformée en refuge. Les sœurs Bénédictines ont ouvert les portes de leur couvent où elles vivaient à six. Il y a désormais 46 occupants. Des familles ukrainiennes parties dans l’urgence. Ils ne parlent pas la même langue, mais la solidarité se passe de mots. Ces réfugiés ne peuvent passer qu’une à deux nuits dans l’abbaye pour laisser la place aux nouveaux arrivants. La suite est souvent incertaine. Alors les sœurs s’efforcent de créer un semblant de vie familiale. “L’idée n’est pas seulement de proposer un hébergement, les familles et les sœurs travaillent ensemble pour organiser cette vie à plusieurs”, précise Sophie Chevallereau, notre envoyée spéciale sur place. Le père Marek, à la tête de cette abbaye, a répondu à l’appel de l’église de Pologne demandant aux catholiques d’apporter leur aide aux exilés. Tenter de faire taire le souvenir des sirènes et des bombardements, en offrant des instants de silence. T F1 | Reportage S. Chevallereau, B. Hacala, Q. Trigodet