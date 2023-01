Invendus : quand la grande distribution déstocke sur Internet

Des produits invendus, un responsable d'hypermarché en a des dizaines sous les bras et il doit les écouler rapidement. "C'est une table qu'on a achetée en quantité. Aujourd'hui, il nous reste quelques pièces. On a décidé de la proposer à nos clients à un prix dégrafé. Pour cette poussette spécifiquement, c'est un retour de client qui a changé d'avis sur son achat. On propose une remise de 30%", nous montre Pierre Dremeaux. Et pour vendre plus vite, sa nouvelle astuce est de proposer ses produits pas tout à fait neufs sur Internet via un site de petites annonces. Le magasin a créé une page professionnelle. Mickael Engels est chargé de décrire les articles, puis de négocier avec ses nouveaux clients. Une vingtaine de magasins testent cette nouvelle façon de vider les stocks. Mais pourquoi ne pas faire tout cela directement sur le site de l'enseigne ? "Les sites de revente d'objets en question ont un énorme trafic, y compris de clients qui ne sont pas les clients de la marque de grandes distributions. Ça veut dire qu'on va aller des clients qu'on ne touche pas d'habitude", explique Laura Bokobza, experte en marketing des marques. TF1 | Reportage V. Dépret, F. Couturon, P. Bouffard