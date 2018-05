Investir dans le local, un bon placement ?

En 2017, 591 000 entreprises ont été créées dans l'Hexagone. Dans la grande majorité des cas, il s'agit de toutes petites start-up ou d'auto-entrepreneurs. Pour grandir et se développer, elles ont besoin de fonds. Certaines empruntent à des taux très bas sans passer par les banques, grâce à des clubs d'investisseurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.