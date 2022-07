Investissements étrangers : pourquoi la France attire

Avouons-le, pour l’instant, le lieu n’a pas vraiment fière allure. Pourtant, à lui seul, il symbolise l’attractivité française car d’ici peu, à la place de ce champ, il y aura une usine flambant neuve. Le coût de l’investissement est de 57 millions d’euros, financé par un groupe allemand spécialiste de la fabrication de robots de cuisine. Bref, la France est accueillante et offre, en prime, des infrastructures de qualité : 12 000 kilomètres d’autoroutes et 27 500 kilomètres de voies ferrées, auxquels s’ajoutent des ports marchands. De quoi fournir l’ensemble du marché européen en à peine quelques jours. La ville de Crolles a été choisie pour accueillir la plus grande usine de puces électroniques sur tout le territoire : 1 000 postes vont y être créés. Un investissement de 5,7 milliards d’euros justifié par la qualité du savoir-faire de cette Silicon Valley à la française. Attractif, notre pays a, en revanche, du retard sur la création d’emplois liés à ces investissements. En moyenne, une usine génère 38 nouveaux postes contre 68 au Royaume-Uni. T F1 | Reportage C. Diwo, J. Duong, A. François-Poncet