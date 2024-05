Investissements étrangers : quels effets sur l'emploi ?

X-FAB est l'une des entreprises étrangères qui a décidé d'investir le plus en France cette année 2024. L'industriel allemand fabrique des puces électroniques. Pour continuer à se développer, il a investi 240 millions d'euros ces trois dernières années."En termes d'emplois, on est passé de 850 à 1 150, c'est-à-dire au moins 300 emplois directs. Après, il y a des emplois indirects", précise Sébastien Daveau, directeur général de l'entreprise. Ces emplois donnent le sourire à la maire (SE) de Le Coudray-Montceaux. "Ça permet à toutes ces personnes de trouver un travail sur leur ville. 4 500 emplois pour 5 000 habitants, c'est un ratio qu'on ne trouve nulle part ailleurs", se réjouit Aurélie Gros. Tous ces investissements permettent-ils de créer des emplois ? Ce n'est pas toujours le cas, car il s'agit souvent d'agrandissement de site existant et non pas d'usine entièrement neuve. Ces dernières années, chaque nouveau projet d'implantation d'entreprises étrangères n'a généré en moyenne que 34 recrutements. Alors comment générer plus d'emploi ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Levesque, A. Gay, F. Couturon