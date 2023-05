Investissements étrangers : treize milliards d'euros attendus, 8 000 emplois promis

À l'image, Emmanuel Macron adresse un petit mot pour chaque patron. Et on a offert une place de choix pour Elon Musk. Mais à la sortie, le dirigeant de Tesla n'a, pour l'instant, aucune annonce à faire. Il affirme juste être confiant, qu'à l'avenir son entreprise fera des investissements significatifs en France. Ce sixième sommet se veut celui des records. Presque partout en France, 28 projets, et 8 000 emplois promis dans les années à venir. Le danois Velux, déjà présent en France, investit 40 millions d'euros supplémentaires en Saône-et-Loire. Mais qu'est-ce qui séduit les entreprises étrangères ? Il y aura des investissements dans la construction, la santé aussi, avec plus d'un milliard d'euros promis par l'américain Pfizer ou le fabricant de ventoline, GSK. Dans le développement durable, l'entreprise portugaise Powerdot, spécialisée dans les bornes de recharges, va créer une soixantaine d'emplois. La qualité de la formation est aussi un atout français. Parmi ces investissements, beaucoup sont des extensions de sites existants. Il y a finalement assez peu de nouvelles usines. TF1 | Reportage A. Tassin, B. Augey, S. Guillot