Investissements : pourquoi la France attire-t-elle ?

À Isigny-sur-Mer, au cœur du bocage normand, la coopérative Isigny Sainte-Mère est devenue championne de l'export en seulement quelques années. Beurre, crème, fromage, 60% de ses produits sont vendus dans une centaine de pays. Et sa poule aux œufs d'or, c'est le lait pour bébé. La Chine, qui a connu d'importants scandales sanitaires, apprécie particulièrement ce lait estampillé Made In Normandie. Voilà pourquoi depuis 2015 les Chinois ont investi massivement à Isigny-sur-Mer, plus de 150 millions d'euros. Une aubaine dans la région. Au total, ce sont 500 emplois créés en sept ans. Une belle santé économique également affichée par HTL Biotechnology, une entreprise bretonne de Javené. Elle dispose de la plus grande usine au monde de production d'acide hyaluronique. Ses produits sont destinés à l'industrie pharmaceutique. Là-bas, ce sont des Anglais qui ont investi 50 millions d'euros pour cette usine flambant neuve. De quoi doubler sa capacité de production et renforcer la recherche et le développement. Seule ombre au tableau,"trouver des talents reste compliquer", comme l'explique Yvon Bastard, le directeur général de l'entreprise. Il a pourtant besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. En tout, 70 postes seront à pourvoir d'ici trois ans. T F1 | Reportage A. Barth, M. Poujol, A. Janon et N. Hesse.