Investissements : quels bénéfices de l'implantation de Ferrero pour Villers-Écalles ?

À Villers-Écalles, tout le monde l'appelle affectueusement la chocolaterie. L'usine Ferrero est une sorte de poumon économique local. Il s'agit de la plus grosse usine au monde de Nutella. On y produit 600000 pots tous les jours. Et cela ne devrait pas changer, car l'entreprise italienne va investir ici 36 millions d'euros ces deux prochaines années afin de moderniser ses lignes de production. En outre, 32 postes vont être créés. En 10 ans, 135 millions d'euros ont été investis dans ce site. Et comme nous l'explique Éric Houdet, directeur de l'usine Ferrero de Villers-Écalles, l'entreprise italienne a choisi la France pour le savoir-faire et la connaissance tricolore. Il évoque également les machines qui permettent à l'usine d'être performante et qu'il faut moderniser pour être au dernier cri de la technologie. C'est tout un territoire qui profite de l'usine. Par exemple, un quart de ses fournisseurs sont Normands et les habitants en ont bien conscience. Il faut dire que le géant Italien fait tout pour se faire accepter. En finançant par exemple des infrastructures locales. Mais sa présence est surtout une énorme ressource financière pour la commune. D'ici quelques années, une route devrait directement lier l'autoroute à l'usine. Un projet financé par les collectivités locales afin d'éviter le va-et-vient des camions en plein centre-ville. T F1 | Reportage P. Corrieu, S. Humblot, C. Moutot.