Investisseurs étrangers : pourquoi ils aiment la France

D’ici peu, à la place de ce champ, il y aura une usine d'électroménager ultramoderne qui va créer 74 emplois. Que s'est-il passé dans la tête de l’industriel allemand Michel Homuth, pour s’installer dans cette petite commune d’Eure-et-Loir ? La France pour lui, il n’y avait pas photo. À quelques kilomètres de là, sa première usine tourne déjà à plein régime. L’Allemand a investi 57 millions d’euros pour doubler les volumes de production de son célèbre robot cuiseur. Avec une fiscalité arrangeante, un plan de relance et un bouclier tarifaire, ce patron a autant d’atouts rassurants. Son pays, l’Allemagne, souffre de pénurie de main-d'œuvre et de site industriel disponible. Au Royaume-Uni, le Brexit a fait fuir certains investisseurs. L’Hexagone, lui, tire son épingle du jeu. On le voit sur une carte qu’en dix ans, les investisseurs étrangers ont presque triplé. En tête des investisseurs, il y a les Américains, comme ce géant de la technologie qui a choisi d'ouvrir son premier studio de réalité augmentée au monde, ici à Paris. Son directeur français vient de recruter quatorze ingénieurs et modélistes 3D. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Despatureaux, L. Delsol, P. Marcellin