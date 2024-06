Investitures : du rififi chez LFI

Ils jouaient cet après-midi la carte de l'union autour d'une bannière commune, mais derrière la façade du nouveau Front populaire, la fracture. Coup de tonnerre du côté de LFI, les députés sortants Alexis Corbière, Raquel Garrido et Danielle Simonnet ne sont pas investis. Tous accusent directement Jean-Luc Mélenchon de les évincer pour avoir exprimé des désaccords. Depuis la circonscription d'Alexis Corbière, sa concurrente, officiellement investie, l'accuse d'avoir joué en solitaire. Dans la presse, Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de LFI, enfonce le clou. "Les investitures à vie n'existent pas.", annonce-t-il. L'annonce vient ébranler l'alliance de gauche, d'autant plus que LFI a investi Adrien Quatennens, proche de Jean-Luc Mélenchon et condamné pour violence conjugale. Au sein même de LFI, François Ruffin appelle à soutenir les candidats non investis. Depuis son fief de Tulle, François Hollande vient lui aussi bousculer le nouveau Front populaire avec une candidature surprise. Un grand retour qui a même surpris la direction du Parti socialiste. Pour l'ancien chef de l'État, ce sera sa première campagne depuis qu'il a quitté l'Élysée. TF1 | Reportage T. Petit, M. Kottenhoff, S. Laurens