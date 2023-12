Irak : le Français le plus protégé au monde

C'est un déplacement risqué, en plein cœur de Bagdad. L'ambassadeur de France, Éric Chevallier, doit rencontrer des représentants de factions armées. Dans ces voitures blindées, il est accompagné par quatre hommes du GIGN, lourdement armés. S'attaquer à l'ambassadeur, c'est porter atteinte à la France. Actuellement, le risque d'attentat est très élevé. Les façades des immeubles sont criblées d'impacts de balles. La ville affiche 40 années de guerre successive. L'ambassade de France doit rester une forteresse imprenable. Elle est protégée à l'extérieur par des Irakiens et par des murs en béton de six mètres de hauteur. À l'intérieur, toutes les entrées sont contrôlées par la gendarmerie, y compris celle du livreur de nourriture. Toute sa marchandise passe au rayon X. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, A. Pocry, C. Aguilar