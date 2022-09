Iran : la révolte des femmes

Il y a ces coups de ciseaux rageurs d'Iraniennes de tous âges aux visages graves, et ces sorties tête nue Ô combien ! risquées. La vague de protestations dépasse largement les réseaux sociaux. Dans les manifestations, les voiles tombent ou même sont brûlés en public en mémoire de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans. Il y a une semaine, elle est arrêtée par la police des mœurs, car son voile ne couvrait pas intégralement ses cheveux. Une vidéo enregistrée dans un commissariat montre la jeune femme s'effondrer. Évacuée à l'hôpital, elle meurt trois jours plus tard. Pour sa famille, il n'y a aucun doute, elle a été victime d'acte de torture. Sa mort met alors le feu aux poudres. Dans sa ville natale, Saqqez, le drapeau national est mis à terre par la foule. Dans la capitale, les cortèges sont toujours plus nombreux. Nous avons pu joindre l'une de ces manifestantes. Par prudence, elle préfère cacher son visage. "Ce régime a commis un tel nombre de crimes que les Iraniens le détestent. Je peux vous assurer que nous basculons vers un grand changement en Iran, vous le verrez bientôt", s'exprime Hamta, étudiante. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Mourava