Irlande : cette clinique soigne tous les animaux sauvages

À Navan, dans le comté de Meath, des soigneurs tentent de guérir un hérisson. "Nous lui donnons des médicaments par voie orale. Beaucoup d'animaux comme lui ont des difficultés respiratoires. On lui donne ce traitement deux fois par jour pour lui dégager les poumons", indique Sean Byrne. L'état de l'animal nécessite qu'il reste en soins intensifs car il ne dépasse pas les 100 g. "C'est un orphelin. Sa mère a sans doute été écrasée sur la route. Là, on le garde jusqu'au moment où il sera moins fragile et prêt à hiberner pendant l'hiver", ajoute-t-il. Juste à côté, une chauve-souris née il y a quelques semaines, un goéland à l'aile cassée, il y a eu au total 120 animaux le jour de notre passage. L'hôpital accueille la faune sauvage exclusivement. Il est situé en pleine campagne, à une heure au nord de Dublin. Cet établissement si particulier est ouvert depuis six mois à peine. TF1 | Reportage Y. Hovine, F. Le Goïc